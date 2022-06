Ismét hallgat egyik játékosának távozásáról a PMFC labdarúgócsapata, amelyet most Geiger Norbert, a 2020/2021-es szezon házi társgólkirálya hagy el egy rivális kedvéért.

A következő idényben a támadó már a Tiszakécske gárdáját erősíti majd, jelentette be új klubja. Ha azt az idényt nézzük, illetve Adamcsek Máté eligazolását, akkor eddig 20 találat hagyta el Pécset más NB II.-es csapat hívására. Emellett a klub kénytelen volt lemondania első edzőmeccsét is, ami most szombaton lett volna esedékes.

Bár indokokat nem tettek közzé, a vezetőedző hiánya, és a játékoskeret mérete is tényező lehet ebben.