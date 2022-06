A Szentlőrinc remekül kezdte az idényt, sőt, a tavasz elején is még minden működni látszott, de a 30. fordulótól jött egy leolvadás, amivel veszélybe került az osztály megtartása is. Marián Sluka három fordulóval az idény vége előtt félreállt, hogy ne kerüljön az egyesület céljainak útjába, akkor 39 pontja volt a csapatnak, s mint kiderült, ez is elég volt a bennmaradáshoz.

– Ha a klub fejlődni szeretne, és ebben az osztályban folytatni, akkor a két év hibáiból, tapasztalataiból tanulni kell. Ezt abszolút megérdemelné, mert nagyon akaratos, szorgalmas közeg a lőrinci, de sajnos újra beleléptünk azokba a kátyúkba, mint egy évvel korábban – kezdte Marián Sluka. – Sok játékos csak egy évben gondolkozik, és pont ez a probléma. Tavaly szinte teljesen NB III.-as labdarúgókból állt a keret, s most is egészen új csapatot építettünk kicsivel jobb minőségű futballistákkal. Ennek ellenére nagyon stabilan teljesítettünk 29 fordulón át, utána viszont eljutottunk oda, hogy 14-15 ember a nyáron lejáró szerződéssel futballozott, és már azon gondolkozott, hogyan tovább. Keresték őket, megzavarták a fejeket, így elveszett a stabilitásunk és a belső motiváció.

Hosszabb távra le kell kötni a játékosokat

A tréner már a télen sulykolta, legalább a meghatározó játékosoknak új, hosszabb kontraktust kell ajánlani, mert akkor a végsőkig kaparni fognak a klubcélokért és a jövőjükért.

– Azok az erények, amik jellemzőek voltak ránk, egyszerűen eltűntek. Kerestem a hibát, mit csináltam rosszul, de arra jutottam, nagy részben erre vezethető vissza, hogy a játékosokat nem köteleztük el tovább. Persze én is hibáztam, nekem is tanulnom kell minden nap – részletezte. – Sok fontos labdarúgónk megsérült az év zárószakaszára, gondolok itt Jancsóra, Keresztesre, Németh Márkra, és voltak mások is. Már nem volt kiválasztási lehetőségem. Az egyesület megérdemelte a bennmaradást, de a következőkben nagyon fontos lesz, hogy hosszabb szerződéseket kössön, előrébb tervezzen, mert akkor az álomszereplésből nem lesz majdnem rémálom.

Az utolsó kilenc meccsen huszonöt gólt kaptak

– Ha statisztikailag nézzük, a 29 forduló alatt csak egy vereséggel volt többünk, mint a következő kilencben. Ez óriási különbség – folytatta. – Sok egyéni hiba volt a játékunkban a koncentráció hiánya miatt. Infrastrukturálisan, az edzéskörülményekben még kell javulnia az egyesületnek, ami a játékosok fejlődése szempontjából is nagyon fontos.

Kifejtette, hogy mielőtt felállt volna a padról, érezte, hogy a 39 ponttal bennmaradtak, de nem akarta, hogy esetleg miatta ne sikerüljön ez mégsem, így Kovácsevics Csaba klub­igazgatóval arra a döntésre jutottak ketten, akkor már csak úgy kaphat új impulzust a csapat, ha más veszi át az irányítást. Hozzátette, jó választás volt Gabala Krisztián, és gratulált neki a szezonzáráshoz.

– A klub dolgozói, az edzők, a játékoskeret mind a sikert akarták, de nem volt meg a megfelelő stabilitás, a koncentráció a szezon utolsó harmadában. Talán korán elhittük, hogy megvan a cél – hangsúlyozta. – Szívből kívánom Csabának, hogy amit akar, az működjön tovább! Hálás vagyok neki és mindenkinek, aki segítette a munkámat! Nagyon megszerettem Lőrincet és a közeget, sokat tanultam az itt töltött két év alatt.

Gabala sem folytatja tovább Lőrincen

Nem folytatja az egyesületnél Gabala Krisztián sem, aki három meccs alatt egy győzelemre vezette a Szentlőrincet Marián Sluka távozása után, amivel megszerezték azt a három pontot, amivel már az utolsó előtti fordulót követően biztossá vált a bennmaradás.

– Három mérkőzésre szerződtem, tudtam, hogy mit szeretnék elérni – fogalmazott Gabala Krisztián a klub közleményében. – Minden támogatást megkaptam a játékosok, a vezetők és a csapatért dolgozók részéről, így nagyon boldog vagyok, hogy együttes erővel elértük a kitűzött célt! Utunk most elválik, nagyon sok sikert kívánok a szentlőrinci futballnak!

Fekete Tivadar sportszakmai igazgató megköszönte a tréner munkáját, és kifejtette, határozott elképzelésük van arról, hogy milyen típusú, habitusú szakvezetővel szeretnék folytatni a munkát. A következő napokban dől el, ki lesz az.