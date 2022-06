Szép lassan közeledik a 2022/2023-as NB II.-es labdarúgó idény, hiszen már csak 34 nap van vissza a nyitányig, pedig még az előző is alig fejeződött be. Sőt, valószínűleg sokunknak élesen élnek emlékeinkben a csodás pillanatok, mint Harsányi István félpályás gólja a Siófok, vagy éppen Bíró Bence duplája a Diósgyőr ellen. Meg van azonban még a csalódások, az elvesztett meccsek, vagy a játék miatti keserű szájíz is.

A magunk mögött hagyott bajnokságból viszont érdemes mindenkinek a pozitívumokat magával vinnie, hiszen egy talán még az eddigieknél is nehezebb idény előtt áll az immár háromra duzzadó baranyai mag. Egyrészről a két biztos kieső mellett három gárdának osztályozót kell majd játszania a másodosztályú tagság megőrzésért, emiatt pedig az első pillanattól kezdve élet-halál harcot kell vívnia minden gárdának.

Másfelől az NB II.-es csapatok fejlődnek, egyre erősebb keretekkel futnak neki az újabb és újabb szezonnak. Az is tovább nehezítheti a baranyai csapatok dolgát, hogy kettőnek, a PMFC-nek és a Szentlőrincnek nincs edzője, s az újonc Kozármisleny kispadján is váltás történt. Ez pedig még a maradó magnak is kihívásokat jelenthet, nem hogy az újonnan érkező játékosoknak, akiknek a többieket is meg kell ismerni, nem csak a szakvezető elvárásait.