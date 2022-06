Besűrűsödött a mezőny erre a szezonra az NB I. B-ben, főleg a rájátszásra, hiszen ott már mindenki az életéért küzdve taposta lefelé a másikat. A Mohács nehéz helyzetből indította az alsóházat, de a felszín közelében maradt, csak apróságokon múlt, hogy végül mégis elsüllyedt.

– Ez a szezon elég kaotikus és hosszú volt a bajnokság átszervezésével. Rövid idő alatt kellett sok meccset lejátszani, ami azért a lányoknak szokatlan volt. Ezzel a problémával természetesen nem csak mi küzdöttünk, alkalmazkodtunk a kihívásokhoz. Utólag úgy látom, nem a rájátszásban csúsztunk el, az alapszakasz volt a döntő. A Csurgó ellen idegenben egy góllal kaptunk ki, ami elfogadható, viszont a hazai nagyon fájó vereség volt. Lehet, ezen a két mérkőzésen múlott a bennmaradás, mert így egy pontot sem vittünk ebből a párharcból tovább magunkkal – kezdte Erdélyi Bianka, szakosztályvezető.

– Hiába vertük meg a Kozármislenyt, a Szent Istvánt, egyik sem számított az alsóházban. Így a rájátszásban már nagyon nehéz helyzetből indultunk. Az ottani történetünkkel inkább elégedettek lehetünk. A hazai pályánk kimagaslóan erős volt a korábbi évekhez képest, de vendégségből több ponttal kellett volna eljönnünk.

Jövőre így marad a harmadik vonal a mohácsiaknak, ami szintén erősödik, hiszen tovább szűkül az NB I. B. mezőnye, s így jó képességű kézilabdázók kényszerülhetnek egy osztállyal lejjebb.

– Nem vagyunk összetörve! Emelt fővel búcsúzunk az NB I. B-től 11 szezon után, és megyünk tovább. Az a célunk, hogy azonnal visszajussunk! Ezért is próbáljuk egyben tartani a csapatot – jelentette ki. – Az NB II. mezőnye is erősödhet jövőre, de az átszervezés arra is hatással lesz, hogy az osztályozókat a bajnokok egymással játsszák, nem a magasabb osztályú riválissal, így biztatóbbak az esélyeink.

A meghatározó játékosok, köztük a tíz másik ajánlatot kapó Rittlinger Lotti is marad, s a vezetőedző személye sem változik. Erdélyi Bianka azt is elárulta, hogy 90 százalékosan megvan az is, kik érkeznek a keretbe, zajlanak a tárgyalások. Az biztos, hogy helyi kötődésű játékosok alkotják majd, hiszen ezen az úton akarják folytatni.