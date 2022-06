Egy fejezet lezárult, távozik Aczél Zoltán a Kozármisleny labdarúgócsapatának éléről.

Vélhetően sok mislenyi szurkoló még mindig ünnepli ezt a fergeteges szezont, hiszen nem mindennapi dolgot vitt végbe a baranyai gárda, azonban még egy hét sem telt el az éremátadó óta, itt az első kijózanító pofon, hogy bizony az élet megy tovább.

A klub két hete hivatalos oldalán még arról számolt be, hogy Aczél Zoltán marad Kozármislenyben. Kijelentették, hogy a vezetés és a tréner mindenben megállapodott, így a másodosztályban is közösen folytatják a munkát. A drukkerek hatalmas lelkesedéssel fogadták az örömhírt, és attól kezdve meg se fordult a fejükben, hogy ez a történet még a szintlépés előtt véget érhet. A sikerkovács pontosan egy évet töltött a csapatnál, és a vártnál is jobban működött minden. Jött, látott, győzött!

– Csodálatos esztendőt töltöttem Kozármislenyben, nemcsak maga az eredmény miatt, de 38 meccset veretlenül hozva bajnoki címet nyerni és az NB II.-be jutni egy hatalmas teljesítmény. Ez soha nem egy ember feladata és érdeme, ez egy klubé – vélekedett Aczél Zoltán.

A hírek szerint a vezetőedző egyik másodedzője nem fogadta el a hosszabbítási ajánlatot, így a távozás mellett döntött a tréner, ugyanis maradása egyik legfőbb feltétele az volt, hogy a stábjával is állapodjon meg az együttes a következő idényre.

– Csak köszönettel tartozom! Úgy távozom, hogy amit vállaltam, azt teljesítettem! Továbbra is figyelem a Kozármislenyt, nagyon fogok szurkolni a csapatnak, a játékosoknak, a klubnak, mindenkinek – búcsúzott alakulatától.

A HR-Rent Kozármisleny is megköszönte Aczél Zoltán becsületes és szakmailag felkészült munkáját, valamint sok sikert kívántak neki a további pályafutásához, a vezetőség pedig már nagy erőkkel dolgozik a vezetőedzői pozíció pótlásán, aki segítséget nyújthat abban, hogy a brigád elérje céljait.

Azért jó hírekből is lehet csemegézni, ugyanis a bajnoki címet nyerő stábból Volcsányi Csaba kapusedzővel megállapodott a csapat, ráadásul az egyik gólvágó, Kirchner Krisztián is újabb két évig erősíti a mislenyi gárdát.