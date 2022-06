– A tulajdonosokkal egyeztetve arra a döntésre jutottunk, hogy magyar stáb legyen felnőtt csapatunk élén – mondta el a kinevezés kapcsán Bán Gábor ügyvezető. – Olivérrel már több mint egy évtizede dolgozom együtt. Az U20-as korosztállyal korábban kétszer is bajnokságot nyert, egyszer pedig ezüstérmes volt, e mellett a B csoportos együttesünket irányította sok éven át, velük Hepp Kupa bronzérmet is szerzett így alaposan ismeri a mezőnyt is. Azt gondolom, hogy szakmailag jó döntést hoztunk azzal, hogy neki szavaztunk bizalmat, hiszek benne, hogy a vezetésével fel tudunk jutni újra az A csoportba.

Juhász számára a PVSK és a pécsi kosárlabda jövője a legfontosabb.

Úgy voltam vele, amikor felkértek erre a feladatra, hogy nagyobb esélyünk lesz visszakerülni az élvonalba, ha egy olyan ember irányít, akinek ez valóban fontos, nem pedig csak az egyenleget nézi meg minden hónap elején – jelentette ki újdonsült vezetőedzőnk.

– Ezért mondtam igent. Jelen pillanatban nekem az egyesület és a pécsi kosárlabda jövője a legfontosabb, nem is maga a csapat. Már csak azért sem, mert egyelőre még nem körvonalazódott pontosan, hogyan fog kinézni a keretünk.