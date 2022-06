Szombaton háromszor szurkolhattunk döntőben magyar úszóknak a budapesti világbajnokságon. Holló Balázs 400 méteres vegyesen nyolcadik lett, csak úgy, mint a 4x100 méteres női gyorsváltónk (Gyurinovics Fanni, Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Senánszky Petra). A 4x100 méteres férfiváltónak (Bohus Richárd, Milák Kristóf, Németh Nándor, Szabó Szebasztián) sem kellett szégyenkezni, ötödikként zárt.

A vasárnap délelőtt nem sok sikerélményben volt részük a mieinknek, egyik magyar úszó sem jutott tovább. Burián Katalin női 100 háton 13 századdal maradt le az elődöntőről és Halmai Petrának is búcsúznia kellett a női 100 mell előfutama után. Sajnos Németh Nándornak sem ment jól, ő két tizeddel bukta az elődöntőt. Mihályvári-Farkas Viktória is többet várt magától, a 12. legjobb időt úszta a női 1500 gyors selejtezőjében. Nála el is tört a mécses, a sportolónő zokogva értékelte úszását az M4 Sport kamerái előtt.

Tegnap este így csak két úszónk képviselte hazánkat a fináléban, Szabó Szebasztián hatodikként csapott célba, Hosszú Katinka pedig hetedik lett.

Ma délelőtt pedig a PSN Zrt. klasszisa, Kenderesi Tamás is kezdi a vb-t, mint a 200 pillangó egyik éremesélyese. Természetesen a szám világcsúcstartója, Milák Kristóf is ott lesz a medencében, így a hét eleje már több sikerrel kecsegtet.

A női vízilabdásaink számára is elrajtol a hazai torna, Magyarország 21 órakor fogadja Kolumbiát a nyitányon. Nem lehet kérdés, hogy a mieinknek győzelemmel indítják a világbajnokságot.



A mai program

Úszás. előfutamok (9.00): Férfi 50 m mell (Gál Olivér), női 200 m gyors (Pádár Nikolett), férfi 200 m pillangó (Kenderesi Tamás, Milák Kristóf), férfi 800 m gyors (Kalmár Ákos).

Középdöntők, döntők (18.00): Férfi 200 m gyors, női 1500 m gyors, férfi 50 m mell, női 100 m hát, férfi 100 m hát, női 200 m gyors, férfi 200 m pillangó, női 100 m mell.



Vízilabda. A-csoport: Magyarország–Kolumbia (21.00).