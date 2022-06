A PTE-PEAC labdarúgócsapatának játékosai, edzői és szurkolói felejthetetlen élménnyel lettek gazdagabbak a hétvégén, hiszen az utolsó forduló előtt még listavezető Pécsvárad otthonában harcolták ki a bajnoki címet. Lőrinc Antal tanítványai már kettővel is vezettek, de a Várad szépített, rendkívül izgalmassá téve ezzel a meccs hajráját. A hazai egyenlítés viszont elmaradt, így Hergenrőderék 2–1-es győzelme aranyat ért.

– A mérkőzés előtt olyan energia volt az öltözőben, amit játékosként is ritkán, de edzőként még soha nem éreztem – nyilatkozta Lőrinc Antal, a PEAC vezetőedzője. – Abban a pillanatban elképzelhetetlen volt számunkra, hogy a meccset ne nyerjük meg. Elképesztő mentális állapotban volt mindenki. A mérkőzés így is rendkívül kiélezett volt, hiszen egy nagyon erős csapat volt az ellenfelünk. Ugyan 2–0-nál többször is eldönthettük volna az összecsapást, a hajrában viszont a Pécsvárad rúghatta volna be a mindent eldöntő második gólját. Lehet mondani, hogy a végén szerencsénk volt, de mi rengeteget tettünk ezért a bajnoki címért.

Az éremátadó után a bajnokcsapat együtt nézte a Bajnokok Ligája döntőjét, majd Pécs belvárosát is bevették. Ahogy Lőrinc Antal fogalmazott: fantasztikus este volt, nem cserélné el semmire.

A nyári pihenő viszont még odébb van, hiszen a Magyar Labdarúgó-szövetség elkészítette az NB III.-ba jutásért rendezett osztályozók párosításait, ahol eldőlt, hogy a pécsieknek a Komárom-Esztergom megyei bajnok Zsámbékkal kell megküzdeniük a feljutásért.

– Megpróbáltam begyűjteni néhány információt az ellenfelünkről, de igazán mi sem ismerjük őket, ők sem minket, így viszonylag látatlanban kell felkészülnünk erre a párharcra – mondta a tréner. – Azt a csapatot, amely majdnem 30 ponttal nyer meg egy bajnokságot, azt nagyon komolyan kell venni. Egy rendkívül kiélezett csatára számítok.

Az osztályozó oda-visszavágós lesz, az első mérkőzést vasárnap 17.30-tól rendezik meg Pécsett, a pontos helyszínről még nem született döntés.



Az osztályozók párosításai: PTE PEAC (Baranya)–Zsámbéki SK (Komárom-Esztergom), Cigánd SE (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)–Körösladányi MSK (Békés), Szegedi VSE-Pizzamonster (Csongrád)–Technoroll Teskánd KSE (Zala), Gödöllői SK (Pest)–Csornai SE (Győr-Moson-Sopron), Nyíregyháza Spartacus II (Szabolcs-Szatmár-Bereg)–Majosi SE (Tolna), Balatonlelle SE (Somogy)–Bánk-Dalnoki Akadémia (Nógrád), Pénzügyőr SE (Budapest)–Balmazújvárosi FC (Hajdú-Bihar).

Osztályozó nélkül feljutott: FC Hatvan (Heves), Karcagi SE (Jász-Nagykun-Szolnok) Móri SE (Fejér).