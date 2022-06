A rutin győzött: két szettben kapott ki Bartha Panna a junior wimbledoni selejtező első fordulójában brit ellenfelétől, Piena Danielatól.

A fiatal pécsi lány hétvégén még párosban aratott tornagyőzelmet Frankfurtban, csütörtök délután azonban már Wimbledonban debütálhatott, ugyanis ez idáig még sosem volt lehetősége arra, hogy kipróbálja magát füves pályán. Olyannyira nem, hogy hétfőn, Esztergomban edzett csak először ilyen felületen.

Ettől függetlenül a baranyai teniszező nem okozott csalódást, sőt, igencsak megnehezítette a brit ellenfele dolgát, akinek azért már volt tapasztalata ilyesfajta pályán.

– Az angol lány érezhetően otthonosan mozgott a füves pályán, amit sajnos magamról nem mondhatok el. Szoros volt a mérkőzés, több esélyem is volt mindkét szettben a felzárkózásra, de vagy rossz megoldásokat választottam, vagy ő bizonyult jobbnak az adott helyzetben – nyilatkozta lapunknak Bartha Panna, a PVTC 18 esztendős teniszezője.

Az pedig külön motiválhatta a pécsi sportolót, hogy amerikai edzők is jelen voltak a versenyen, akikkel kapcsolatban állt, hiszen kíváncsiak voltak arra, hogy ez a tehetséges teniszező mire is képes valójában. Egy kis ízelítőt adott Bartha, de azért még mindig érdemes odafigyelni rá, hiszen hamarosan jöhet az egyéni és a csapatok Európa-bajnoksága is. Aztán ha minden jól alakul, akkor augusztus közepén sor kerülhet a megérdemelt sziesztára is.

Legyőzőjére egyébként még vár egy selejtező, s ha majd azt is sikerrel veszi, akkor érhet oda a főtáblára.

Eredmény: Piena Daniela–Bartha Panna 6:4, 6:4.

Pannák nélkül

Ez nem a magyar lányainak napja volt, már ami a wimbledoni szereplést illeti, ugyanis Bartha Panna mellett Udvardy Panna is vereséget szenvedett a csütörtöki játéknapon.

Udvardy találkozója szerdán sötétedés miatt félbeszakadt, így csúszott a folytatás, mikor is nagy csatában szetthátrányból maga alá gyűrte Elise Mertens a magyar teniszezőt. Ami bosszantó, hogy még szerda este két meccslabdája is volt Udvardynak.

Eredmény: Udvardy–Elise(belga) 6:3, 6:7, 5:7.