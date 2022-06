Örömhírekkel szolgált tegnap a Szentlőrinc SE harmadik NB II.-es szezonjára készülő labdarúgócsapata. A vezetőség megállapodott több olyan labdarúgójával is, aki fontos szerepet játszott a tagság megtartásában. Így további két évig elkötelezte magát a piros-feketék felé Prokop Rostis­lav, Erdélyi Botond, Tamás László, Keresztes Bence, Havas Attila és Miroszlav Grumics is.

Mi sem bizonyíthatja jobban, hogy a 26 éves hálóőr, Prokop 31 találkozón védte a Lőrinc kapuját kiszorítva Hajagos Tamást. A kapott lehetőségek során kilenc alkalommal tartotta rezzenéstelenül a hálót.

A jobb oldalon a védelem ellátásáért felelt, de a támadásokba is rendre lépett be jól (1 gól, 2 assziszt) Erdélyi Botond, aki egy év alatt 33 meccset kapott. A Dunántúli Napló álomcsapatában sem véletlenül ő kapta meg a jobbszélső védő pozícióját az idény végén.

A védelem másik két bástyája, Tamás László és Keresztes Bence is tovább segíti. Előbbi a kapitányi karszalagot is megkapta az idényben, ami mutatja fontosságát, míg utóbbi elévülhetetlen érdemeket szerzett már a feljutásban is.

A belső védőből labdaszerző középpályássá váló Havas Attila 31 meccsen játszott az elmúlt idényben.

Miroszlav Grumics 7 nagyon fontos góllal hálálta meg a tavaly nyári bizalmat, de a pályán kívül is óriási hatással van az együttesre.