Igencsak eredményes tavaszt produkáltak a DÖKE Komló szektorlabdásai egyéniben és csapatszinten egyaránt.

Az Egyéni országos bajnokság gyakorlatilag jobban nem is alakulhatott volna komlói szempontból, ugyanis a baranyai együttesből a 10-es fináléba Szendrey Tibor, Pákai György és Fülöp Elemér is bejutott. Utóbbi pedig tökéletesen időzítette formáját, hiszen ezúttal nem talált legyőzőre, s ezzel hatodik alkalommal diadalmaskodott. Nála több OB-t szektorlabdában egyébként csak az egyik csapattársa, Szendrey Tibor (8), valamint Béres László (7) nyert. Ráadásul külön örvendetes, hogy a dobogó harmadik fokára odaért Pákai György is, aki úgyszintén nagy csatákat vívott.

Csapatként is remekelt a komlói klub az NB I. második fordulójának új helyszínén, Budapesten. Az pedig egyértelműen látszik, hogy az aranyérem sorsa a 40 pontos fővárosiak, és a 38 pontos DÖKE Komló között fog eldőlni – a 31-31 pontot szerzett Kecskemét és Vác kissé leszakadt. A mutatott játékot látva pedig joggal bizakodhat a baranyai alakulat, hogy az őszi fordulókban – Szegeden, majd hazai környezetben, Komlón – meg tudja előzni az egyébként jó erőkből álló riválisát.

Mindemellett egy osztállyal lejjebb, az NB II-es csapatbajnokság nyitányán is jól szerepelt az asztalokhoz álló Major István, Trischler Róbert, Balla Antal, Takács Lajos komlói kvartett. A hat fényes diadal igencsak tekintélyt parancsoló eredmény, a két vereség, amely a két listavezető ellen csúszott be, az pedig így könnyen megemészthető. Mindent összegezve a harmadik helyről várhatja az őszi párharcokat a baranyai együttes. Ez is egy bravúros teljesítmény, de mivel a második pozíció csupán három pontra van, így nem is kérdés, hogy mi hajtja majd Majorékat.

A csapat tagjai ezenkívül számos más versenyen is megmérettették magukat egyénileg. Az egyik legeredményesebb Pákai György, aki idén megnyerte a Szili Balázs Emlékversenyt, bronzérmet szerzett a Magyar Kupán, ezüstérmes lett a Páros OB-n Debreczyvel (Vasi GE) és minden Erdélyben megrendezett egyéni versenyt megnyert.

Az egyéni ranglistát továbbra is Fülöp Elemér vezeti, Pákai a 4., Szendrey pedig 5. helyet foglalja el a táblázaton.