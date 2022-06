A baranyai csapat a tavalyi évéhez hasonlóan 30 pontot gyűjtött be az alapszakaszban, ráadásul pontosan ugyanannyi gólt is szerzett Élő Tibor alakulata most (89), mint az előző idényben. A védelmük valamivel jobban muzsikált, azonban pozíciót ezzel nem javított a csapat, sőt, egy helyet rontott, így a kilencedik helyen zárt.

– A nyáron egy nagyon fiatal brigáddal vágtunk neki a szezonnak, így a tisztes helytállás, a bennmaradás volt a cél. A téli időszakban szerencsére sikerült erősítenünk, és szerettünk volna a felsőházba kerülni, de sajnos nem sikerült – nyilatkozta lapunknak a klub vezetőedzője, Élő Tibor.

A lelátóról nézve sokszor úgy tűnt, hogy a szerencsefaktor leginkább az, ami hiányzik. Bár voltak bosszantó összecsapások a szezon második felében is, de persze hatalmas bravúrok is, azonban az utolsó körökre többnyire csak a matematikai esélyek maradtak a baranyai szurkolók számára. Valljuk be, a csapat sorsa már ősszel megpecsételődött. Egy jobb rajttal vélhetően a számolásokra se lett volna szükség. A PEAC sok esetben az utolsó percekben bukott pontokat, így nem véletlen, hogy már ősszel érkeztek játékosok, akik rutinjukkal segítették a csapatukat. Igaz, a hullámzó teljesítmény megmaradt.

Az alsóházban azonban dominált a PTE-PEAC, s minden mutatóban jobban szerepelt, mint az elmúlt esztendőben. Olyannyira, hogy csupán egyszer talált legyőzőre, így nem is csoda, hogy az élen zárt.

– A csapat magja már kialakult, viszont a nyár folyamán így is szeretnénk 3–4 emberrel megerősíteni a keretet, hiszen magasabbra tennénk a lécet. A cél, hogy a következő idényben az első három hely valamelyikén zárjunk.