Bár azt már korábban is jelezte a Szentlőrinc, hogy a felkészülési időszak alatt több külföldi és magyar klubbal is megmérkőzik majd szerda-szombat ritmusban a július 31-i NB II.-es rajtig, az órára pontos programot most közölte. Az első mérkőzést már ma lejátssza a csapat, Szlovéniában az FK Napredka (szerb élvonal) lesz az ellenfele.