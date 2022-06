A Sport Ju-Jitsu Szakszövetség által szervezett legrangosabb kontinentális eseményen, az Európa-bajnokságon minden magyar induló aranyéremmel a nyakában tért haza Magyarországra, azon belül is Pécs városába, mivel mindkét indulónk a pécsi központú Baranyai Harcművészeti Akadémiát képviselte klubszinten. Ráadásul a viadal több is volt, mint egy „hétköznapi” Eb, hiszen meghívást kaptak rá többek között a szűkebb körű világelitbe tartozó brazil harcművészek is.

Martina József, az akadémiát alapító sokdanos, fekete öves mester egyik legígéretesebb tanítványát, Füszfás Leventét alapvetően csak edzőként kísérte a kontinentális megmérettetésre, mert eredményes nemzetközi versenyzése miatt már a visszavonulást fontolgatta. A helyszínen azonban ismét úrrá lett rajta a küzdőszellem, és mivel mester kategóriában nincs szükség kvalifikációra, így a helyszínen úgy döntött, hogy üsse kavics, mégis benevez a kontinenstornára. És bizony milyen jól tette…

A sensei indulása azonban hozott egy kis stresszt a magyar küldöttség életébe, mivel egy időben zajlottak a különböző kategóriák versenyei, így félő volt, hogy a tréner nem ér oda időben tehetséges tanítványa meccsére. A szerencse azonban a pécsi versenyzőkkel volt, mert mikor a döntőben Martina József az aranyéremért lépett tatamira, francia ellenfele nem jelent meg, majd pár perc múlva jött a hír, hogy visszalépett a küzdelemtől. Hogy ennek hátterében egy korábbi meccsen összeszedett sérülés vagy a sokszoros bajnok magyar mestertől való megszeppenés állt-e, az nem derült ki a későbbiek során.

– Örülök az újabb arany­éremnek, de számomra sokkal fontosabb volt Levi szereplése, mivel az ő eredménye minősíti azt, hogy meg is tudom másoknak tanítani azt, amit az évtizedek alatt elsajátítottam – értékelt Martina József, aki elárulta, hogy ha tanítványa súlycsoportjában nincsenek csúszások, akkor bizony ő lépett volna vissza a finálétól, hogy ott lehessen versenyzője döntőjén.

Az izgalmak azonban ezt követően sem csillapodtak. Mikor a barna öves Füszfás Levente bejutott a döntőbe, kiderült, hogy a másik ágról a világranglistát vezető brazil válogatott egyik sikeres, fekete öves versenyzőjével kell megküzdenie a legfényesebb éremért. A Pécsi Tudományegyetemen testnevelő tanárnak tanuló fiatal versenyző azonban olyan higgadtan és taktikusan küzdött, hogy hatalmas küzdelemben legyőzte a jóval tapasztaltabb dél-amerikai versenyzőt.

– Eleinte nem gondoltam versenyzésre, csak jó érzés volt az akadémián a többiekkel összeszorított foggal lenyomni még egy újabb fekvőtámaszt – meséli Füszfás Levente, friss Európa-bajnokként. – A döntőbeli stratégiánk átbeszélése után sikerült mesteremnek olyan magabiztosságot sugároznia, hogy elhittem azt, hogy nyerhetek. Bár ellenfelem remekül hárított és végig éreztem, hogy technikailag nagyon felkészült, végül sikerült felülkerekednem az akadémián begyakorolt technikáknak köszönhetően.