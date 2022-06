Tarolt a PTE-PEAC csapata a 8. Sárkányhajó Magyar Bajnokságon Fadd-Domboriban, hiszen a baranyai legénységnek hat ezüst­érmet sikerült összehajóznia.

A legénységeknek egy időmérő futamban kellett részt venniük. Ezt követően az idősorrend alapján a nevezések számától függően A, B, C Dimenziókba kerültek, ezek a csoportok külön versenyeztek egymással és külön kerültek értékelésre.

A Premier és Senior Open 200 méteres kategóriájában másodikként szelte át a célvonalat az időmérőn a PTE-PEAC, és szintén második helyen végzett a fináléban is. Hasonlóképp alakult a sorsuk a legtöbb versenyszámban is, ugyanis a Rába Sárkányhajó Club tarthatatlan volt az előfutamokon és a döntőkben is egyaránt.

Azonban már az fantasztikus teljesítmény, hogy minden meghirdetett versenyszámban dobogóra állt a pécsi együttes.

A PTE-PEAC legénysége: Gáspár Attila, Gáspár Balázs, Bodó Szilvia, Kuszi Alexandra, Papp Zsófia, Kató Hargita, Huth Balázs, Tóth János, Baranyai Hédi, Fésüs Ádám, Harsányi Bence, Litter Előd, Debreceni Ferenc, Varga Tamás, Ivusza Patrik, Laczkó Ágota, Vizler Zsófia, Bódog Erika, Várhelyi Eszter, Enyedi Vivien, Bordás Diána Edző + kormányos: Gard Richárd Dobos + kormányos: Horváth Petra Dobos: Tar Sarolta.