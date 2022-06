Ahogy csak lehet, csúcsra járatja az idei szezonját Bartha Panna. Ki ne emlékezne a tunéziai remeklésére? Egyéniben és párosban is felállhatott a dobogó legfelső fokára a 18 esztendős sportoló. A folytatásban pedig a Felnőtt Fedett Pályás Országos Bajnokságon aranyérmet szerzett párosban, melynek húsz év után ismét Pécs városa adott otthont. Most pedig ismét partnerével aratott a német 2-es ITF-juniorversenyen, így nem is csoda, hogy ott szerepel már a neve a legjobbak között.

– A kitűzött célom egyértelműen az volt, hogy odaérjek a junior-Grand Slamekre – nyilatkozta lapunknak Bartha. – A 2020-as versenyszezont a világjárvány sajnos leszűkítette, így nem tudtam feljönni előkelő pozícióba. Boldog vagyok, hogy most összejött. Igyekszem nem izgulni, hanem csak élvezni a játékot.

Most pedig jöhet élete egyik legnagyobb kalandja. Gyerekként még a televízión keresztül csodálhatta a Williams testvéreket, azonban most ő uralhatja a füves pályát a legrégebbi és a legtöbb hagyománnyal bíró teniszversenyen.

– Wimbledon az összes Gram Slam közül a kedvencem, mert egy Közép-Európában élő versenyző élete nagy részében salakon edz, néha a téli szezonban kemény pályán, ami nagyon eltérő a fűtől – vélekedett a tehetséges teniszező. – Még sosem volt lehetőségem kipróbálni a füves játékot, de a televízió képernyőjéről nagyon elegáns és tiszta játéknak tűnik. Szeretem a tradicionális angol klubokat, továbbá tetszik, hogy csak fehérben lehet pályára lépni.

A pécsi lány tehát a selejtező első fordulójában kap majd lehetőséget csütörtökön. Két találkozót kell sikeresen megvívnia ahhoz, hogy főtáblára kerüljön.

– Természetesen nyerni indulok, de a részvétel lehetősége már önmagában szenzációs élmény – áradozott a PVTC versenyzője. – Nem szeretnék különösen nagy célokat kitűzni, bár minden meccsemre úgy megyek fel, hogy meg fogom nyerni, de azt gondolom, hogy a világ juniorkorú játékosainak első százába lenni már elég szép eredmény.



Nagy a tét

Ezekre a napokra biztosan emlékezni fog évek múlva is Bartha Panna, ráadásul a debütáláson túl mindezt még inkább emlékezetessé teheti. A baranyai játékos lapunknak elmondta, hogy amerikai edzőkkel van kapcsolatban, akik közül néhányan ellátogatnak majd Wimbledonba is, hogy személyesen is találkozhassanak a sportolóval. Ennél több motivációra már aligha van szüksége a fiatal teniszezőnek. Az kétségtelen, hogy ez az időszak most nem a kikapcsolódásról szól. Hiába van itt a nyár, sorra jönnek a küzdelmek. Még csak most veszi kezdetét élete egyik legnagyobb kalandja, de már ott lebeg a feje felett a következő megmérettetés, ugyanis Wimbledont követően jöhet az egyéni és a csapatok Európa-bajnoksága is. Végül pedig augusztus közepén jöhet el a szieszta ideje.