A Dorog és a Budafok is tovább erősödött. Előbbihez Borsos Vilmos (Paks) és Magyari Szilárd (Soroksár), utóbbihoz Tischler Patrik (DVTK) érkezett. A Pécsnek így fel kell kötnie a gatyát, ha versenyezni akar ezekkel a korábbi középcsapatokkal.

Az egyértelmű, hogy a legtöbb csapatnak nincsenek olyan jó lehetőségei, mint a fővárosi gárdáknak, az MTK pedig egyértelműen a bajnokság legfőbb esélyese, hiszen nagyrészt egyben tartotta keretét, s olyan játékosokat szerzett meg, mint Németh Krisztián és Bognár István, akik még az élvonalban is tudnának kiemelkedőt nyújtani. Mellettük Zuigéber Ákos is kék-fehérbe öltözik majd.

A másik NB I.-es kieső, a Gyirmót sem tétlenkedik. Helembai Márkot (MTK), Kovács Milánt (Szeged), Pethő Bencét (Paks) és Soltész Dominikot (Debrecen) máris a tavalyi élvonalbeli keret mellé csábították.

Nyilván a Pécsnél is folyik a háttérmunka, sőt, úgy tudjuk, egy védővel és egy kapussal már meg is egyezett, de például harmadik támadóként Bíró Bence (Szeged) is elhagyja a klubot.