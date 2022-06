Folyamatos jó hírekkel halmozza el a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata a szurkolóit, hiszen az NB III. Középcsoportját veretlenül megnyerő gárda újabb és újabb tagjait köti magához.

Korábban már jelezték, hogy a gólpasszkirály Kirchner két évre aláírt NB II.-re is, majd Szabó Dominik, Beke Péter, Vajda Roland és Horváth Dániel is hosszabbított, ahogyan a csapatkapitány Füredi Szabolcs is megtette ezt. A hét elején aztán arról tájékoztatott már a klub, hogy a két hálóőr, Somogyi Máté és Lékai Soma, valamint a kapus­edző, Volcsányi Csaba is marad a klub kötelékében.

Miután a támadások karmestere, a háló őrei, valamint a csapat tengelyének fontos tagjaival már megvolt az egyezség, jöhetett az egyik bástyaként tornyosuló védővel való tárgyalás, s mint azt az egyesület közzétette, Gajág Gergő rá is bólintott az ajánlatra bízva abban, hogy több lehetőséget kap a bizonyításra kék-fehérben a másodosztályban, mint amennyit a PMFC-nél kapott.

Mellette a csapattal marad Végi Jenő masszőr is.