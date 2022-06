Több ismerős névvel is találkozhatunk az új szakmai stábban, de kezdjük azzal, akiről még kevesebbet tudni: az NKA Universitas PEAC új vezetőedzője a belgrádi születésű Jovan Gorec lett, akivel két évre szóló szerződést kötött a pécsi klub. A szakember az utóbbi két évben Kínában tevékenykedett segédedzőként, de dolgozott Libanonban is, 2014-ben pedig az Új-Zélandi válogatottat készítette fel (szintén segédedzőként) a spanyolországi világbajnokságra.

– Megtisztelő, hogy a pécsi klub, az NKA Universitas PEAC és a Rátgéber Kosárlabda Akadémia tagja lehetek. Az, hogy vezetőedző lettem egy olyan klubnál, amelyet annyi nagyszerű edző és játékos épített, kötelességgel és hatalmas elégedettséggel tölt el. Bízom benne, hogy együtt a csapat, a stáb, a vezetőség kemény munkájával és áldozatvállalással oda tudjuk visszavinni a klubot, ahova tartozik, mégpedig Európa legjobb klubjai közé – nyilatkozta az 1983-as születésű Jovan Gorec.

A szerb szakember munkáját két igazi hazai ikon segíti a 2022/2023-as szezonban. A PEAC másodedzője a pécsi kosárlabdázás aranykorának egyik főhőse, a kétszeres Euroliga-bronzérmes, tízszeres magyar magyar bajnok és 134-szeres válogatott Iványi Dalma lesz, aki az utóbbi két évben a Győr vezetőedzője volt. A stáb tagja lesz Vilipic-Kmézic Daliborka is, aki már három éve erősíti a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát, ahol az egyéni center képzések specialistája.

A stáb továbbá egy új szerepkörrel is bővül, a klubigazgatói szerepkört Hartung Anita tölti be. Számára sem lesz ismeretlen terep a Lauber Dezső Sportcsarnok, hiszen profi kosárlabdázóként a MiZo Pécset is erősítette, az elmúlt években pedig is a Nemzeti Kosárlabda Akadémia sikereiért dolgozott.