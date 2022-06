Megtettük ezt mi is, így fotóriportereink több emlékezetes mozzanatot is megörökítettek. Fotó-összeállításunkban ezekből szemezgettünk.

Ami a bajnokságot illeti: már a pontvadászat első felében kezdett kirajzolódni, hogy a bajnoki cím két csapat, a Nagykozár és a PEAC II. között fog eldőlni. A pécsiek hihetetlen masszív védelmükkel emelkedtek ki a mezőnyből (14. fordulóig csak 3 gólt kaptak), Sütő Szabolcs együttese pedig kiegyensúlyozottságának köszönhetően volt harcban az aranyért. A nagykozári szurkolók télen rághatták a körmüket, ugyanis a csapat legjobbja, Bodor Márkó súlyos sérülést szenvedett. Ezért különösen megsüvegelendő Béresék második félévben nyújtott teljesítménye, ugyanis hibátlanul zárták a tavaszt, amivel aranyérmet is bezsebelték. Bánkódnia a PEAC II.-nek sem kellett, hiszen a második hely is feljutást ért. De nem lehet szó nélkül elmenni a bronzérmes Himesháza mellett sem. Fischer Norbert csapata szerezte magasan a legtöbb gót, 121-et, pontosan hússzal többet, mint a bajnok Nagykozár.