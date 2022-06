Már egy hete, hogy a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata elkezdte a felkészülést az NB II.-es bajnokságra, s azóta bizony volt mozgás a klub háza táján.

A vezetőség ez idáig a lehetőségeihez mérten jól menedzseli a szintlépést. A csapat Tóth László személyében megtalálta Aczél Zoltán utódját, ráadásul az alakulat nagy részével is sikerült hosszabbítani. A legfrissebb örömteli hír, hogy Turi Tamás és Berdó Máté is marad.

Turi igazi közönségkedvencnek számít Kozármislenyben. A 26 esztendős labdarúgó már ötödik éve szerepel a gárdában, s ez idő alatt 127 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 9 gólt szerzett, ráadásul kivette a részét az előkészítésekben is. Mindemellett többször is viselte már a csapatkapitányi karszalagot is.

Berdó Máté fiatal kora ellenére egy sokat látott, rutinosnak mondható játékos. Harmadik szezonját töltötte a mislenyi alakulatnál, de sok időt töltött korábban az utánpótlásban is. Szerepelt a PMFC és az MTK korosztályos csapataiban is, ráadásul már 17 évesen bemutatkozott a kék-fehéreknél az NB III.-ban.

Az érkezők mellett, azonban több játékos is távozott a baranyai alakulattól. Kozics Barna alapembernek számított, azonban jobb ajánlatot kapott az NB III-as III. Kerülettől, így követte Aczél Zoltánt. Horvát Gábor megbízható tagja volt az együttesnek, azonban 109 NB III-as bajnoki mérkőzést követően búcsút int a csapatnak. Ugyancsak a távozók között szerepel Loch Péter, Kiszely Dominik, Pacéka Norbert, valamint Takács Martin is.

Az eddig bemutatott Kozármislenyben maradó labdarúgók:

Kapusok: Somogyi Máté, Lékai Soma, Budzsáklia Benett

Mezőnyjátékosok: Kirchner Krisztián, Hampuk Ádám, Tóth Zoltán, Vajda Roland, Beke Péter, Szabó Dominik, Füredi Szabolcs, Horváth Dániel, Gajág Gergő, Turi Tamás, Berdó Máté, Ulrich Dániel.