Az elmúlt két bajnoki idényben is a PMFC házi gólkirályként záró Adamcsek Máté elhagyja Pécset a nyáron, s már el is köszönt a csapattársaktól, illetve közösségi portálján a szurkolóktól is. Információink szerint Nyíregyházán folytatja majd pályafutását a két NB II.-es szezonban összesen 18 gólig jutó támadó, akinek a nyáron lejárt a kontraktusa a piros-feketéknél, így ingyen távozik az együttestől.