Bejelentette első nyári érkezőit a PVSK-Veolia, s köztük volt az a Bíró Levente is, aki egy évvel korábban szerződött az NKA Pécshez egy sérülésekkel nehezített idényt követően. Azt viszont már Csirke Ferenc regnálása alatt is megmutatta a fiatal irányító, hogy lelkesedése, agresszív védekezése akár az A-csoportban is alkalmassá teszi a játékra. Most pedig minden idegszálával azon lesz, hogy visszajuttassa oda a Panthers-t, ahova szerinte valójában tartozik, az élvonalba.

– Nagyon a feljutás körül forog már az agya edzőnek, játékosnak, vezetőnek, mindenkinek. Ez lebeg a szemünk előtt, már most erre fókuszálunk. Bár az érdemi munka még nem kezdődött el, de jövő héten már hangolódunk a felkészülésre – kezdte érdeklődésünkkor a PVSK-hoz visszatérő 24 éves kosárlabdázó. – Megtisztelő, hogy szóba kerültem én is ilyen komoly célok mellett. Nagyon nehéz lesz elérni ezt, mert talán még erősebb lesz az NB I. B. mezőnye, mint az előző idényben volt, pedig kifejezetten az volt.

Az mindenképpen segíteni fogja a játékost a maximális teljesítményének elérésében, hogy az új vezetőedző, Juhász Olivér pontosan tudja, mire számíthat tőle a pályán, az öltözőben és az edzéseken is.

– Olivér már – ha jól emlékszem – tizenhárom éves korom óta az edzőm kisebb-nagyobb megszakításokkal. Elég jól ismerjük egymást, ami jó dolog, könnyebb így együtt dolgozni. Abszolút tudom, hogy mire számítsak, és ez is közrejátszott abban, hogy elvállaltam a feladatot – mondta.

Persze az elmúlt idény sem fog nyomtalanul eltűnni, hiszen közel állt ahhoz az NKA-val Bíró, hogy a döntőben játszhasson, de az elért bronz is óriási teljesítmény volt a fiatal gárdától.

– Sikeres szezont zártunk, ez kétségtelen. Ez segített abban, hogy ezt a győztes mentalitást továbbvigyem a srácokkal, ami az utóbbi években kialakult. Ebben a PVSK-ban is sok ilyen játékos lesz, aki már nyert valamilyen bajnokságban, komoly eredményeket ért el. Fontos, hogy egy csapat tudja, hogyan kell nyerni meccseket, vagy akár egy play-off párharcot. Nem csak fiatalok, nem csak tapasztalatlan srácok lesznek, hanem rutinos rókák is. Biztosan jó egyensúly lesz a fiatalok és az idősebbek között – árulta el.

Az elmúlt idényben persze ezekhez a szép eredményekhez nevelő együttese, a PVSK ellen is bizonyítania kellett, ami mindig különleges alkalom.

– Pikáns meccsek voltak. Azért igazán különleges, mert mindkét csapatban játszanak barátok, akik lehet, délelőtt még egymással kávéztak valahol, az edzők is jóban vannak. Nem ellenségeskedés volt ez, hanem egészséges rivalizálás. Nyilván idén mi szeretnénk megnyerni a rangadókat, de nem ezt tartom a szezon legfontosabb részének, hanem a bajnokság megnyerését – jelentette ki.

Nem szabad előrerohanni

Az előző szezon eredményeit figyelembe véve már sokan arról beszélnek az idény előtt, hogy a két pécsi csapat között dőlhet majd el a feljutás sorsa, hiszen a kieső Panthers is azonnal visszalépne az élvonalban, míg az NKA már most is közel járt a fináléhoz, s egy kis finomhangolással megteheti az utolsó lépést.

– Ennyire nem szaladnék előre. Először egy jó felkészülést kell teljesítenünk, álljon össze a csapat teljesen! Dolgozunk majd meccsről meccsre, edzésről edzésre, minden találkozót szeretnénk megnyerni, és utána meglátjuk, mi lesz – fejtette ki Bíró.

Ha végül a korai jóslatok beigazolódnának, valószínűleg akkor sem a két csapat lenne a helyzet legnagyobb nyertese, hanem a pécsi kosárlabda-rajongók.