Nem unatkoznak egy percet sem a PVSK és a PSN Zrt. atlétái a nyáron. Versenyről versenyre mennek, s azokon igyekeznek a maguk határait feszegetni, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy sorra döntik egyéni rekordjaikat is. Így tesznek az újonc (U14) és serdülő (U16)-os mezőnyben versenyzők, és a felnőttek is. Mindkét sportszervezet ünnepelhetett szép érmeket az elmúlt hét végén.

A PVSK más örömhírt is kapott a szép eredmények mellett, hiszen válogatott meghívó érkezett a klubhoz. Erát Dalmát várja a szövetség a nemzeti csapatba, aki a jövő heti U18-as cseh–magyar–szlovén–szlovák viadalon képviseli majd a piros-fehér-zöld színeket. Nem is olyan rég ő is megjavította legjobbját hármasugrásban.

Területi Atlétikai Bajnokság 2. forduló, a PVSK legjobb helyezettjei:

1. hely: Molnár-Buzási Natasa (újonc, lány 300 méter síkfutás, egyéni rekord), Nagy Lujza (serdülő, 1500 méter síkfutás, egyéni rekord).

3. hely: Bálint Gréta (újonc, lány 600 méter síkfutás), Solti Sára (újonc, lány gerelyhajítás), Gastiaburu-Frank Abigél (serdülő, lány rúdugrás, egyéni rekord).

4. hely: Molnár Buzási Natasa (újonc, lány rúdugrás), Trócsányi Zsigmond (serdülő, fiú 3000 méter síkfutás).

5. hely: Kisfali Blanka (újonc, lány rúdugrás).



A PSN legjobb helyezettjei

2. hely: Jakab Anna (újonc, lány kalapácsvetés, egyéni rekord).

4. hely: Görgényi Flóra Anna (újonc, lány súlylökés, egyéni rekord), Jakab Anna (újonc, lány diszkoszvetés, egyéni rekord).

5. hely: Szücs Magdolna Filoména (újonc, lány ötösugrás, egyéni rekord), Jakab Anna (újonc, lány súlylökés, egyéni rekord).



Honvéd Kupa, a PVSK eredményei:

1. hely: Lomb Ádám (férfi 3000 méter síkfutás, egyéni rekord).

4. hely: Plisz Balázs (férfi 400 méter síkfutás, egyéni rekord).

5. hely: Fritz László (férfi 3000 méter síkfutás, egyéni rekord).

11. hely: Gonda Jázmin (női 400 méter síkfutás).