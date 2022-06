Az biztos, hogy mozgalmas kosárszezonon vannak túl a baranyai kosárlabdacsapatok. Izgalmas mérkőzések, szép menetelések, feltámadások és nagy csalódások is akadtak. Az utóbbi főleg a PVSK férfi élvonalbeli gárdája igaz, ugyanis a pár éve még bronzérmet szerző együttes a következő idényt már a másodosztályban kezdi meg. A gyenge szereplés miatt kétszer is cserélt edzőt Vasút, Dragan Alekszicset Andrija Csirics váltotta, majd Drazsen Brajkovics vette át stafétát.

Azt már tudjuk, hogy az NKA Universitas PEAC NB I.-es női csapata is új trénerrel kezdi meg a felkészülést, de ez esetben nem arról van szó, hogy Csirke Ferenccel gyengén muzsikáltak voltak a pécsi lányok. A PEAC a bajnokságban és a Magyar Kupában is bejutott a négy közé és a nemzetközi porondon is jól szerepelt.

A szintén a női élvonalban pattogtató PINKK-Pécsi 424 padján is nagy volt a mozgolódás idén. A horvát Vanja Miljkovicnak mennie kellett, majd egy ideiglenes megoldás után a nagyon fiatal Kovács Dénesre bízták a szakmai munkát. És milyen jól tették! Féltávnál már mindenki elkönyvelte, hogy a rózsaszínűek búcsúznak az NB I.-től, de a playoutra megtáltosodtak Jáhniék, s végül kiharcolták a bennmaradást.

A legmagasabb osztályban tehát egyik baranyai alakulat sem szerzett érmet, de az NB I. B Piros-csoportjában remekelő, fiatal tehetségeket felvonultató NKA Pécs a harmadik helyen zárta a bajnokságot. Ivica Mavrenski fiainak a következő idényben már a PVSK-val is meg kell küzdenie a dobogós helyekért, tehát pikáns kis párharcokra van kilátás.