A szakember 2018 októbere óta irányította vezetőedzőként a felnőtt labdarúgócsapatot, akinek a most lejáró szerződését a vezetőség nem hosszabbítja meg.

Vas László: – Mindenekelőtt szeretném megköszönni a PMFC vezetőségének a bizalmat! Az elmúlt közel négy év alatt próbáltam minden tudásommal meghálálni a lehetőséget, és a kitűzött szakmai elvárásokat teljesíteni. A tavalyi, szezonvégi negyedik helyezésünk azt mutatta, hogy ezt időnként sikerült túlszárnyalnunk is. Anno a székfoglalómkor egyik fő célomként hangzott el, hogy a nézőket közös és kemény munkával visszacsalogassuk a stadionba, mert a futball nélkülük semmit sem ér. Örömömre szolgált, hogy időnként akár 4-5000 ezer ember is szurkolt a stadionunkban a pécsi színekért. Nagy eredménynek tartom azt is, hogy megyei és NB III-as játékosokkal lépésről lépésre fejlődtünk, osztályt tudtunk váltani, és meghatározó csapata lettünk az NB II-nek. Fontosnak tartottam emellett a helyi kötődésű fiatalok tudatos beépítését. Külön kiemelném a stábom munkáját is, valamint a klubban a pécsi labdarúgásért dolgozó valamennyi ember segítségét. Szívből kívánom a PMFC-nek, és népes szurkolótáborának, hogy mihamarabb az őket megillető helyére kerüljenek vissza. Ehhez kívánok a továbbiakban sok sikert a klubnak. Hajrá PMFC!