Lapunk úgy tudja, hogy közel a megállapodás Weitner Ádám és a PMFC között, már csak apróságokat kell elintézni a tréner szerződtetése kapcsán. A hét második felében akár már pont is kerülhet az ügy végére.

Weitner 39 éves, pécsi születésű. Profi labdarúgóként a nemzetközileg elismert transfermarkt.de weboldal adatai szerint 14 meccset a Paks, 24 találkozót pedig a Vasas színeiben játszott a magyar élvonalban, emellett 114 mérkőzés van a lábában a másodosztályból. Edzői karrierjét 2018-ban Ménfőcsanakon kezdte, majd a 2020/2021-es idényben az NB III. Nyugati csoportjában hatodik SC Sopron edzője volt, míg legutóbb ugyanabban a bajnokságban a Pápát vezette a hetedik helyre. Érdekesség, hogy a rákövetkező évben a Sopron kiesett a harmadosztályból, míg a Pápa a következő idényben nem vállalja a tagságot az NB III.-ban.

Emellett olyan hírek is felröppentek, hogy Kulcsár Árpád sportszakmai igazgató és Kránicz Ákos, ügyvezető igazgató is távozik a csapat éléről. Előbbinek úgy tűnik, már meg is lehet az utódja, ugyanis a Nemzeti Sport információi szerint, a 48-szoros válogatott Elek Ákos kaphat helyet az új vezetőségben.

A klub egyik információt sem erősítette meg a sajtó kérésére mondván, saját felületein szeretné kommunikálni a fejleményeket.

Az biztos, hogy az új vezetésnek és a trénernek nem lesz egyszerű dolga, hiszen Adamcsek Máté, Szabó Zalán és Geiger Norbert is már más együttesnél bizonyíthat, ahogyan Króner Martin és Hursán György is távozott. Bíró Bence és Zsemlye Balázs sem Pécsett folytatják, ők anyaegyesületükhöz térnek vissza a kölcsönjáték után.