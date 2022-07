Kvízt hirdettek 9 órája

A helyes megfejtő beülhet az NBA-bajnok edző előadására

A kosárlabdavilág szeme ez évben is Pécsre szegeződik, hiszen napjaink sportjának legnagyobb elméi osztják meg tudásukat majd a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia falai között. Most pedig bárki bejuthat az NBA-bajnok Nick Nurse előadására is, ha megválaszol három könnyű kérdést az NKA Facebook-oldán.

Forrás: MW

Másodjára is a baranyai megyeszékhelyre csábítja a kosárlabdasport krémjét a Rátgéber Akadémia. Az intézmény falain belül rendezik ugyanis majd meg a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ szervezésében a II. Nemzetközi Kosárlabda Konferenciát. Ez pedig minden szakmabelinek óriási lehetőség arra, hogy a legnagyszerűbb sportvezetőktől tanulhasson, leshessen el akár bajnokságokat befolyásoló fortélyokat.

A július végére, 23-24-re szervezett eseményen a Multipractice lesz a központi tematika, ehhez kapcsolódva fejtik ki véleményüket, tapasztalataikat a mai kosárlabdázás legelismertebb képviselői. Többek közt az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) bajnok vezetőedző Nick Nurse.

A zsenit pedig most bárki megnézheti, aki válaszol az NKA Pécs Facebook-oldalán feltett három kvíz kérdésre, ugyanis a helyes megfejtők között jegyet sorsolnak ki az eseményre.

