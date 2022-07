A hét közben a Szentlőrinc simán kikapott a bajnoki rivális Soroksártól 4–0-ra, s a játékosok fáradtan mozogtak. Ma 18.00-tól még az élvonalra készülő Újpest ellen kell még egyszer erőt meríteni, mielőtt megkezdődik a regeneráció az NB II. nyitányára. Azt az NB I.-től tavaly búcsúzó Gyirmót ellen játssza majd a Lőrinc idegenben, s egy nappal a megszokott előtt, kiemelt mérkőzésként. Eddig egyébként egy győzelem (Szekszárd), két döntetlen (PMFC, Kozármisleny) és négy vereség az edzőmeccseken a lőrinciek mérlege.

A Kozármisleny és a PMFC egyaránt Pakson tartja a főpróbáját, előbbi 11.00-tól, utóbbi zárt kapus meccsen 18 órától játszik. A kék-fehérek szerepeltek eddig legjobban a baranyaiak közül, három győzelem és két döntetlen jött össze a felkészülési időszakban, igaz a megyei riválisokon kívül a tíz emberre fogyatkozó Siófok és az egyaránt NB III.-­as Érd és Kaposvár voltak az ellenfelek.

A Pécsiek két győzelem, két döntetlen és egy vereség után várják az utolsó lehetőséget, hogy felmérjék, megfelelő munkát végeztek-e az idény rajtja előtt.

Változnak az árak

Hétfőn elindul a PMFC-bérlet­ árusítása is. Idén valamivel drágábban, 12 ezer forint helyett 15 ezerért válthatják ki a szurkolók az egész évre szóló belépőjüket. Az egy meccsre szóló jegy is drágább lesz 500 forinttal. Ez azt is jelenti, hogy a szezonbérletet vásárlók 15 mérkőzés áráért tekinthetik meg a 19 bajnokit, illetve a hozzáadódó Magyar Kupa-találkozókat. Az 14 éven aluli, illetve 65 esztendő feletti rajongók 2 ezer forintért vásárolhatnak regisztrációs bérletet.

A Kozármisleny már meg is kezdte az árusítást. Náluk a felnőttek 12, míg a diákok 7 ezer forintért válthatják ki a minden hazai mérkőzésre szóló jegyüket. Emellett a regisztrációs bérlet ezer forint, ami csak megkönnyíti a hölgyek és a 14 év alatti, illetve 65 év feletti szurkolók bejutását, hiszen a mérkőzéseket ők ingyen látogathatják.

A Szentlőrinc a bérletek kapcsán nem osztott meg információkat, jelenleg ezer forint weboldalukon a felnőtt- és ötszáz a diákjegy egy meccsre.