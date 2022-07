– Nagyon örültem Blanka kivájó játékának, nagyon büszke vagyok rá – mondta a fiatal lányról a nagypapája a hazaérkezése után. – Az viszont nagyon fájdalmas volt, megint nem sikerült megnyerniük a finálét, borzalmas érzés volt látni a végén a történteket.

Blanka egyébként már a felnőtt válogatottba is kapott meghívást. A sport mellett tanul, másodéves a fővárosi közgazdasági egyetemen.

A csapatnak egyébként volt egy másik baranyai kötődése is, hiszen Vártok Tamara játékát Kozármislenyből nézhették büszkén, hiszen ő az ottani csapat kötelékében is nevelkedett. Az ő szereplése azért is különleges, mert 2004-es születésűként lehet ott a 2002/2003-asok világbajnoki megmérettetésein.