Örömteli hír, hogy a megújulás jegyében, és különös tekintettel az utánpótlás-képzésre, új edző és vele együtt több fiatal ökölvívó is érkezett a PVSK szakosztályához.

Az érkezők között szerepel Hodosi József, akinek elsődleges faladata, a fiatalabb korosztály edzése, és versenyeztetése lesz. Továbbá pécsi színeket képviseli majd Ébner Kristóf, aki nemrégen töltötte be a 18. életévét, és más sportágak kipróbálása után választotta az ökölvívást.

– Szeretnék mérkőzéseket is játszani, mert eddig még nincs igazi ellenfél elleni küzdelmem, mindössze két éve űzőm a sportágat. Célom hosszútávon az, hogy kiváló ökölvívó legyek, és itt erre adottak a személyi és a tárgyi feltételek is. Még csak néhány hete vagyok itt, de már most érzékelem, hogy nagyon pörgősek, dinamikusak az edzések. Az a tervem, hogy az országos és később majd a nemzetközi mezőnyben is jól szerepeljek – nyilatkozta a fiatal sportoló a PVSK oldalának.