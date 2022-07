Öt ország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovénia legtehetségesebb U20-as sportolói mérték össze erejüket az atlétikai válogatottak versenyén Mariborban. A megmérettetésre az augusztus eleji U20-as világbajnokságra készülő magyar csapatból többen is főpróbaként tekintettek, így a PVSK rúdugrója, Garamvölgyi Petra is. A tehetséges pécsi sportoló a nagyon erős mezőnyből is kiemelkedett, hiszen megnyerte a versenyt. Minden országból ketten indulhattak a női rúdugrás számában.

Az U20-as válogatott viadal 2022, végeredmény:

1. Lengyelország 565 pont (lányok: 296 pont + fiúk: 266 pont)

2. Csehország 468 pont (233 + 235)

3. Magyarország 429 pont (200 + 229)

4. Szlovénia 292 pont (143 + 149)

5. Szlovákia 260 pont (136 + 124)