Az elmúlt két idényben sérülések hátráltatták a 205 centiméteres kosárlabdázót, de így is több esetben meg tudta csillantani, mit láttak benne mindkét pécsi alakulatnál. Valószínűleg sokak emlékeznek arra a 2022. február 16-i meccsre, amikor a centre egy 18 pontos és 15 lepattanós dupla duplával vezette sikerre a Veljko Brkics nélkül felálló Pantherst. Ez nyilván nem kerülte el más élvonalbeli csapatok figyelmét sem.

– Voltak megkereséseim az A-csoportból is, de úgy gondoltam a sérüléseim és egyéb okok miatt az akadémia lesz a legjobb választás. Kifejezetten nagy hangsúlyt kap náluk a rehabilitáció, nagyon komoly szakmai munka folyik ezen a téren is – folytatta. – Most a sérüléseimet rendbe tudom tenni, illetve szeretnék fejlődni egyénileg, és az akadémián ehhez minden adott.

Ugyanakkor az NB I. B. Piros csoportja sem ismeretlen a 22 éves kosárlabdázónak, hiszen a PVSK-Cargateben sérülései ellenére 11 mérkőzést ott is letudott nagyszerű 19.9 pontos átlaggal, amihez 7.5 lepattanó is társult. Hétszer is húsz pont felett szórt egyébként ezeken a találkozókon, például az NKA-nak is dobott huszonegyet, igazi vezére volt az alakulatnak. Az élvonalban 12 mérkőzés jutott neki emellett.

– A B-csoportban mindenképpen vezér szerepet szeretnék betölteni – vallotta. – Az A-csoportban is egyre több lehetőséget kaptam a végére, kezdtem megállni a helyem. Nem akarok visszalépni, inkább még előrébb kell lépnem. Szerintem az elmúlt két év tapasztalataival a csapattársaimnak is tudok segíteni. Ezért dolgozom, hogy őket segíthessem!