Fiatal védő érkezését jelentette be tegnap este a HR-Rent Kozármisleny NB II.-re erősítő labdarúgócsapata. Guth Ádámot szerződtette a baranyai klub, aki a SZEOL játékosaként kezdett pallérozódni, majd lecsapott rá a Sándor Károly Akadémia. Felfigyeltek azonban remek képességeire a fővárosban is, s el is vitte az MTK, ahol az U19-es korosztály bő válogatott keretének is tagja lett.