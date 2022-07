Az idei évben a festőien szép Vila Real de Santo Antonio adott otthont a Medigames 2022-es kiírásának, természetesen a Magyar Labdarúgó Orvos Válogatott részvételével.

Ezúttal mindössze 11 együttes nevezett a klasszikus nagypályás küzdelmekre, de a csata annál kiélezettebb volt. A mieink két kolumbiai és egy brazil ellenféllel néztek szembe a csoportmérkőzések során.

A nyitányon a Brazil Orvos Válogatott gyűrte volna le a magyar csapatot, azonban válogatottunk hamar kézbe vette az irányítást és ennek kisvártatva meg is lett az eredménye. Gelencsér Bálint húzott egy merészet, ugyanis szögletből talált a kapuba, meglepve ezzel még a technikás brazil labdarúgókat is. A folytatásban egy büntetőt is értékesített a magyar csapat Gelencsér Gergő révén, ráadásul Fazekas Gábor is beköszöntött még a véghajrában.

Magyar Labdarúgó Orvos Válogatott–Brazil Orvos Válogatott 3–0.

A győzelmet követően a Kolumbiai Fogorvosok álltak az utunkba, akik lényegesen magasabb szintet képviseltek. A vezetésre mégsem kellett sokat várni. Somogyi Péter akcióból betalált, majd röviddel később már Gyimesi Tamásnak szólt a taps, aki hárított egy tizenegyest. Ez még inkább felébresztette a fiúkat, hiszen Lukács Márk egy szabadrúgás után a kapuba bólintott, s ezzel megduplázta az előnyt. A második játékrészben Lukács ismét gólt jegyzett, de Fazekas Gábor és Gelencsér Gergő is letette a névjegyét.

Magyar Labdarúgó Orvos Válogatott–Kolumbiai Fogorvosok 5–0.

A csoportelsőség volt a tét a harmadik mérkőzésen. A Kolumbiai Orvosok gyorsan kapituláltak, hiszen már az ötödik percben betalált Belák Mátyás. Két perccel később azonban jött a kolumbiai válasz, így kezdődhetett minden előlről. Igaz, nem sokáig maradt döntetlen, ugyanis Berta Dániel ismét előnyhöz juttatta a magyar válogatottat. Az egalizálás ezt követően sem maradt el, így 2–2-es eredménnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második félidőben jött a szokásos Gelencsér Gergő és Lukács Márk gól, így ismét meglett a három pont.

Magyar Labdarúgó Orvos Válogatott–Kolumbiai Orvosok 4–2.

Az egyenes kieséses szakaszban egy mindenért reklamáló brigád ellen kellen megküzdenie csapatunknak. Ez lassította is a játékot, így a megszokottnál többet kellett várni az első találatra, de a lényeg, hogy csak megérkezett. Belák Mátyást rúgták fel a 16-oson belül, a büntetőt pedig Gelencsér Gergő értékesítette. A folytatásban Benke Kálmán is beköszöntött, az ellenfél pedig teljesen összeomlott.

Magyar Labdarúgó Orvos Válogatott–Seleccion Cudinamarca (dél-amerikai) 2–0.

A legjobb négy közé olyan válogatottak jutottak be, akik közül bárki megérdemelte volna a végső sikert. A Futmex csoportja második helyén végzett, így papíron gyengébbnek számítottak, de a felfokozott hangulatú mérkőzésen ez nem igazán mutatkozott meg. Na de aztán jött a PTE PEAC labdarúgójának, Miltner Szabolcsnak a szabadrúgása, amire Valóczki József érkezett remekül a hosszú kapufánál, és szemfüles gólt fejelve megszerezte a vezetést, ami később kiderült, győzelmet ért.

Magyar Labdarúgó Orvos Válogatott–Futmex (mexikói) 1–0.

A fináléban először fordult elő, hogy a magyar csapat az első játékrészben nem szerzett gólt. Ahogyan az a nagy kupasorozatokban is lenni szokott: kevés helyzet, óvatos játék. A fordulást követően ismét szokatlan dolog történt: hátrányba került a magyar válogatott. Magasabb fokozatra kapcsoltunk, így a gól is jött Lukács révén. A vége előtt négy perccel azonban ismét messzire került a hőn áhított arany, amikor szabadrúgásból szereztek ismét vezetést a norvégok, de most sem estünk össze. Az utolsó percben Benke Kálmán beadására Gelencsér Gergő robbant be, és a kapust megelőzve megszerezte az egyenlítést. Az eredmény már nem változott, így jöhettek a mindent eldöntő büntetők, ahol a norvég lábak remegtek meg jobban.

Norvég Csapat–Magyar Labdarúgó Orvos Válogatott 2–2 (büntetők után 6–7).

Forrás: MLOV

Felső sor: Somogyi Péter, Benke Kálmán, Altorjay Boldizsár, Berta Dániel, Lukács Márk, Veréb Attila, Annus Ádám, Rácz Levente, Gyimesi Tamás.

Alsó sor: Kollár Iván, Gelencsér Gergő, Miltner Szabolcs, Szijártó Balázs, Valóczki József, Gelencsér Bálint, Belák Mátyás, Fazekas Gábor, Radics Domonkos.

A magyar játékosok tehát kiváló játékkal, remek csapategységről és lelki erőről tanúbizonyságot téve megérdemelten hozták el a serleget.

Baranyai kötődésű orvosok, akik már befejezték tanulmányaikat: Fazekas Gábor, Berta Dániel, Belák Mátyás, Szijártó Balázs, Lukács Márk.

Baranyai kötődésű orvosok, akik jelenleg is hallgatók: Gelencsér Bálint, Gelencsér Gergő, Rácz Levente, Miltner Szabolcs.