– Szörnyű meleg volt! Remek utolsó mérkőzést játszottunk, visszaadta a találkozó, amit előzetesen vártam, így a felkészülés végeztével. Akár 6-2 is lehetett volna a végeredmény a javunkra. Egyoldalúnak éreztem a mérkőzést, szerencsére a javunkra, de a helyzeteket sajnos nem rúgtuk be. Ha így tudunk futballozni a bajnoki mérkőzéseken is, akkor a kitűzött célt elérhetjük – jelentette ki a kék-fehérek vezetőedzője, Tóth László.

Paksi FC–HR-Rent Kozármisleny 2–1 (2–1)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés, Paks.

HR-Rent Kozármisleny: Varasdi – Horváth D., Gál (Guth), Turi (Berdó) – Kosznovszky, Tölgyesi (Gajág) – Kulcsár (Beke), Bartha (Vajda) – Vogyicska (Szabó D.), Hampuk (Puska), Kirchner (Tóth Z.). Vezetőedző: Tóth László.

Gólszerzők: Nagy R. (22. – büntetőből, Kocsis (24.), illetve Bartha (9.).