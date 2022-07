Visszatér a HR-Rent Kozármislenyhez Bartha László. A 35 éves játékos korábban a másodosztályban szereplő mislenyi együttest erősítette 2009-ben, majd Paksra igazolt, ahol közel egy évtizedig játszott az élvonalban. Azt követően valamivel több, mint egy évet a PMFC-nél töltött, most az előző szezonban feljutó Kecskeméti TE Hufbautól érkezik a kék-fehérekhez.

Az biztos, hogy Bartha rengeteg tapasztalatával sokat tud majd segíteni a Mislenynek, hiszen csaknem 300 élvonalbeli találkozó áll a háta mögött, amelyeken több mint félszázszor talált be az ellenfelek kapujába. Ha a pályán már nem is lesz kiemelkedő, az öltözőben még mindig vezér lehet, s a társaknak segíthet elérni az NB II.-höz szükséges szintet. Többek között Hampuk és Kirchner is csak tanulhat tőle, főleg, hogy a magyar labdarúgás egyik legjobban cselező labdarúgójáról van szó.