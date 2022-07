HR-Rent Kozármisleny–BFC Siófok 6–1 (2–1)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés. Pécs, id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia.

HR-Rent Kozármisleny: Somogyi – Kónya, Gajág (Beke), Füredi, Kotroczó – Ulrich, Berdó – Szabó D., Tóth Z., Clinton – Keresztes. 2. félidő: Lékai – Horváth D., Tóth D., Turi – Vogyicska, Szederkényi, Bartha, Kulcsár, Vajda – Kirchner, Hampuk. Vezetőedző: Tóth László.

Gólszerzők: Szabó D., Keresztes, Tóth D., Bartha, Vajda, Vogyicska illetve Elek B.

Kiállítva: Polényi a 40. percben.

– Nehéz értékelni, hiszen nagyjából 50 percet emberelőnyben játszottunk, ezt a részét nem is értékelném, hiszen onnantól nagyon egyoldalú volt, szerencsére a javunkra. Az első félidő kiegyenlítettebb volt, bár azt gondolom, hogy helyzetekben felénk billent a mérleg nyelve. Jól nézett ki a csapat, még azt is mondom, hogy meglepő módon, mert tegnap kaptak egy nagy terhelést, ehhez képest láttam dinamikát bennük, az akarat ezúttal is rendben volt, azt gondolom, hogy jó úton járunk – értékelt a mislenyiek vezetőedzője, Tóth László.