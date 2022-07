– Hosszú éveken át tündökölt a pécsi csapatok színeiben. Hogyan összegezné ezt a páratlan pályafutást?

– 2000-ben kezdtem kosárlabdázni, a PVSK-ban nevelkedtem, tanultam az alapokat. Rengeteg sikert értünk el az utánpótlás korosztályokban. Többek között két junior bajnoki címmel is büszkélkedhetek. Egészen fiatalon, 2006-ban kerültem a felnőttcsapathoz. Sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor Fűzy Ákos az egyik junior edzésünk végén félrehívott minket Raksányi Krisztinával egyetemben, és közölte, hogy a holnapi naptól a Mizo Pécs felnőttcsapatának edzésére megyünk. Elképesztő megtiszteltetés és lehetőség volt ez számomra, azt hiszem nem sokat aludtam aznap este, csak pörögtek a gondolatok, hiszen minden gyerek azért dolgozik és hoz rengeteg áldozatot gyerekkorában, hogy végül egy ilyen Euroliga szintű csapatban játszhasson. Ez egyben azt is jelentette számomra, hogy Rátgéber László és Fűzy Ákos kezei alatt pallérozódhattam tovább. Nagyon örülök, hogy még részese lehettem a Mizo Pécs szép éveinek, ott töltött éveim alatt kétszer nyertünk Magyar Kupát, 2010-ben bajnokságot, és emellett több ezüst és bronzérem is került a vitrinbe. Mesélem is mindig a fiataloknak, hogy milyen gyönyörű évek voltak, és hogy mennyien szurkoltak nekünk. A csapat megszűnése után, a 2012-es szezontól a PINKK Pécsi 424-el rengeteg szép, de mindenekelőtt harcos évek következtek. A nulláról építkezve nyertük meg a bajnoki címet 2014-ben. Hányatatott életet éltünk a csapattal, Komlón viszont nagy szeretettel fogadtak minket és szurkolóinkat, akik minden alkalommal elképesztő hangulatot varázsoltak a Komlói csarnokban, ahol hétről-hétre játszottuk a bajnoki és Európa-kupa mérkőzéseinket. A PINKK-ben töltött hat évem alatt öt érmet nyertünk, rettentően emocionális évek voltak városi helyzet miatt, emlékezetes marad minden pillanata. A 2016/2017-es szezontól elmaradtak az eredmények mindkét pécsi csapat tekintetében, olyannyira hogy a 2017/2018-as szezonban egymás ellen játszottunk a hetedik helyért. Ekkor jött az együttműködés a két csapat között. 2018-tól a PEAC Pécshez igazoltam, ami igencsak pikáns fordulat volt a pályafutásomban az akkori kiélezett helyzet miatt. Sok kritikát is kaptam, hisz egy évvel előtte még a PINKK csapatkapitányaként léptem pályára, és nem mindenki tudta ezt a helyzetet hova tenni. Sokat tudnék mesélni a kialakult helyzetről, de én azt gondolom, hogy ez már a múlt és mindenkinek, aki a pécsi kosárlabdában tevékenykedik, arra kell törekednie, hogy Pécs újra beírja magát a kosárlabda történelem könyvébe, és visszakerüljön méltó helyére. Hosszú folyamat ez, de azt gondolom, hogy tudatos építkezéssel sikerülhet.

Forrás: Laufer László

– Egy percig sem volt kérdés, hogy Sarok Nikolett kosárlabdázó lesz?

– Gyerekkoromban állandóan labda volt a kezemben bárhova is mentünk. Elég nagy mozgásigénnyel rendelkeztem, mint általában a gyerekek. Több sportot is kipróbáltam, sőt, a tenisz majdnem el is csábított, viszont iskolát váltottam 10 évesen, ott pedig lementem az első kosárlabda edzésemre Révészné Csaba Mártához, onnantól kezdve pedig nem volt megállás, el sem tudtam volna képzelni a mindennapjaimat kosárlabda nélkül. Nagyon hálás vagyok a sportnak, hisz rengeteg mindenre megtanított, sok áldozattal járt, ugyanakkor olyan rendszert, fegyelmet, kitartást adott ami kifizetődő volt a jövőmre nézve.

– A hűséges játékosok közé tartozik. Sosem merült fel komolyabban, hogy eligazol Pécsről?

– A legtöbben sokszor kérdően néznek rám, hogy miért is nem mentem el máshova. Voltak megkeresések, több külföldi edzővel is dolgoztam karrierem során, akik szintén szívesen láttak volna későbbi csapatuknál. Hiszek abban, hogy minden okkal történik és valamiért így kellett, hogy alakuljon az életem.

– Így is rengeteg kiváló csapattársa volt. Van olyan időszak, amit külön kiemelne?

– Rengeteg szép emlékem van, nem is szeretnék kiemelni közülük, hisz sok impulzus ért az évek alatt, többekkel a mai napig is tartom a kapcsolatot. Csapatkapitányként kicsit keményebb dolgom volt, ugyanis nehezebb megtalálni az egyensúlyt. Persze voltak jó és rossz dolgok egyaránt, boldog, önfeledt pillanatok, ugyanakkor nem egy konfliktus is zajlott a háttérben. Azt hozzá kell tennem, hogy soha nem a győzelmekből tanultuk a legtöbbet.

– Mennyire volt nehéz meghoznia a döntést a visszavonulásról?

– Nagyon elfáradtam az elmúlt időszakban, leginkább mentálisan. Sok dologból tevődött ez a folyamat, kezdve a pandémiától. Már tavaly szerettem volna abbahagyni, de a szezon legfontosabb részében ismét káoszba fulladtak a mérkőzéseink, hiszen alig maradt játékosunk. Napokkal később megszólalt egy vészcsengő a fejemben, és azt éreztem, hogy nem hagyhatom abba így.

– Elképzelhető, hogy valaha még látja a város a közönségkedvencét bajnoki meccsen?

– Nagyon megváltozott a kosárlabda az elmúlt években, én pedig a régi rendszerben nőttem fel, ahol csak akkor maradhattam pályán, ha előszőr is védekezésben villantottam. Manapság kevés játékosban érzem az alázatot a játék minden egyes részéhez. Nem véletlenül van az a mondás a kosárlabdában, hogy a támadással mérkőzéseket, a védekezéssel pedig bajnokságot lehet nyerni. Azon kaptam magam az elmúlt években, hogy már kevésbé élvezem a játékot. Én mindig is a csapatot helyeztem előtérbe, sosem egyéni érdekek vezéreltek, csúsztam-másztam minden labdáért, nem voltam az a játékos, aki félidőben a statisztikáját csekkolja az öltözőben, hogy elég pontot dobott-e már. Most egy picit más irányba terelődnek a gondolataim, jót fog tenni egy kis pihenés . Persze nem zárom ki, hogy fogok még játszani a jövőben. Meglátjuk mit hoz az élet, el tudom képzelni, hogy később más környezetben, esetleg külföldön játszok még pár évet ha a testem is engedi.

Forrás: Laufer László

– Figyelemmel fogja kísérni a pécsi kosárlabdát a jövőben is?

– Minden nyáron követtem az igazolásokat, bejelentéseket. Igaz, idén nem igazán szenteltem figyelmet az eddigi eseményeknek, de biztos vagyok benne, hogy amikor elkezdődik a szezon, akkor ott fogok ülni a lelátón már kicsit más szemszögből követve a kosárlabdát.

– Most pedig jöhet élete legnemesebb mérkőzése: az esküvő, majd gyereket szeretnétek vállalni.

– Valóban, egy teljesen új fejezet kezdődik az életemben. Nem mondom, hogy egyszerű lesz, hisz eddig a napjaim nagy részét a kosárlabda töltötte ki. Fejben picit nehéz lesz az átállás, de nagyon várom az előttem álló kihívásokat. Jó érzés kicsit kitekinteni a kosárlabdán kívülre.