Ma indult el a PTE-PEAC Sárkányhajó csapata az Egyesült Állomokba, hogy képviselje majd hazánkat a sárkányhajó világbajnokságon.

A nyár fele már eltelt, de az igazán nagy kalandok csak most kezdődnek, már ami a baranyai alakulatot illeti. A 13. Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokságot július 18-24. között rendezik meg a floridai Sarasotában. Komoly küzdelemre van kilátás, de jók az esélyek, ugyanis az alakulat az elmúlt években több távon (200m, 500m, 2000m) is magyar bajnoknak, valamint egyetemi bajnoknak vallhatja magát. Továbbá a hazai sikerek mellett, 2019-ben a moszkvai Sárkányhajó Fesztiválon szintén több távon EB- bronzéremig jutott a csapat.

A világbajnokságra 150 együttes jelentkezett, így közel háromezer fős létszámra számítanak. Mindezt ki gondolta volna még évekkel ezelőtt? A legénység 2014-ben nevezett be először egy megmérettetésre, méghozzá a Dunai Regattára, most pedig az egész világ előtt szerepelnek majd. Akkor mérsékelt lelkesedéssel teljesítette a távot az együttes, most viszont elszánt, motivált arcokat lehetett látni a nagy út előtt.

Az Egyesült Államokbeli Világbajnokságra utazó legénység névsora: Enyedi Vivien, Vizler Zsófia, Harsányi Zsombor, Gáspár Attila, Horváth Márk, Dr. Szokodi István, Bódog Erika, Gard Richárd, Fölkerné Csernyik Rita, Papp Zsófia, Baranyai Hédi, Bodó Szilvia, Kuszi Alexandra, Balogh Tamás, Majoros Enikő, Várhelyi Eszter, Ivusza Patrik, Kató Hargita, Harsányi Bence, Fésüs Ádám, Bordás Diána, Horváth Petra, Kacs Máté, Varga Tamás, Laczkó Ágota, Huth Balázs, Debreceni Ferenc, Gáspár Balázs, Tóth János, Endrei Tamás.