Többek között arra is kitért, hogy a Houston Rockets D-ligás fiókcsapatánál hogyan fejlesztette a játékosokat, hogy az adott szisztéma szerint bevethetőek legyenek, vagy hogy hogyan lehet elérni egy védekezni kevésbé szerető tehetségnél, hogy belső motivációval tegye természetessé sajt magának. S nem hogy megválaszolta ezeket a nézőtérről jövő kérdéseket, hanem ha később valamivel a témába vágott vissza is tért egy korábbi érdeklődőhöz. Történetei hangsúlyosságát pedig csak emelték, hogy olyan szupersztárok megállításával példálózhatott, mint LeBron James, Jimmy Buttler vagy éppen Steph Curry.

Ha pedig már úgy is utóbbinál, az irányító zseninél tartunk e kell mondani, hogy érdemes volt elidőzni Robert McKillop előadásain is, hiszen ő indította útjára a legutóbbi döntő legértékesebb játékosát, ő is hasonló nyitottsággal beszélt a sporttal kapcsolatos élményeiről.

Bár nyilván valóan az Egyesült Államokból érkező két nagyszerű szakember beszédeit övezte a legnagyobb érdeklődés, bátran kijelenthetjük az a tíz előadás volt a fénypontja az eseménynek, az európai kollégák is kitettek magukért. Egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy ez a kezdeményezés a legjobb dolog, ami történhet a nyári szünet alatt a magyar kosárlabdázással.