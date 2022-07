A nemzetközi kupára is hangoló Balatonfüredet fogadta a Sport36-Komló egy barátságos mérkőzésre. Az első tesztmérkőzésen, ahogyan arra számítani lehetett, nem a sziporkázó játékon volt a hangsúly. Mindkét csapat fáradtan mozgott, s ez a lövéspontosságon is meglátszott. Az viszont egészen biztos, hogy Kilvinger Bálint hasznos tapasztalatokat gyűjtött az érkezőkről, s a csapat együttes mozgásáról is.