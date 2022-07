Nagy fogást jelentett be a Szekszárdi UFC NB III.-as labdarúgócsapata, hiszen a tavalyi évben kozármislenyi, majd mohácsi színekben is pályára lépő gólvágó érkezett meg hozzájuk. Csernik Zsomborról így például a PEAC is lemaradt, amelynek egy a kapu előtt ennyire veszélyesen játszó csatárra szüksége lehet.

– Már régóta szemeztem a Szekszárdi UFC-vel, szimpatikus volt számomra a klub filozófiája és a mutatott játéka is – nyilatkozta a tolnai klub honlapjának a center. – A Mohács kiesésével megnyílt az út előttem, hogy a tolnai megyeszékhelyre kerüljek. Több helyről is kaptam megkeresést, de egyik klub sem érdeklődött olyan komolyan utánam, mint a Szekszárd, így egyértelmű volt számomra, hogy Őket választom.