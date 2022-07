Valószínűleg sokaknak nem kellene nagyon eltöprengeniük a válaszon, ha az utcára kilépve megkérdeznénk, melyik sportágban sikeres a PEAC.

Az NKA Universitas névvel kiegészülő női kosárlabdacsapat kiválóan szerepelt az NB I.-ben és a Magyar Kupában is, nem sok kellett a dobogós helyhez. A férfiasztalitenisz-gárda már harmadik éve hódította el zsinórban az Extraliga aranyat, de az utánpótlásra sem lehet panasz. A futballcsapat épp most készül az NB III. kihívásaira, hiszen kiharcolta a feljutást, s így tett a női kézilabda alakulat is. A sort pedig még bőven folytathatnánk.

A 2022-es küldöttgyűlésen újabb 5 évre megválasztották társadalmi elnöknek Decsi Istvánt, s az ügyvezető elnök, dr. Ács Pongrác is újrázik.

– A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club „Tudás és Sport” stratégiájában célként tűzte, hogy taglétszámát folyamatosan növelje, az egyéni sportágakban az országos élvonalba tartozó sportolókat neveljen, az egyetemistákra épülő csapatait folyamatosan fejlessze, azok osztályváltását elősegítse – mondta el Decsi a megválasztását követő sajtóanyagban, hozzátéve a 100 éves évfordulójára készülő egyesület 2021/2022-es szezon második felében ezekből már számtalan teljesült. – 2022 májusa és júniusa a PEAC-os bajnoki címektől és feljutásoktól volt hangos, a férfi asztalitenisz csapat megvédte címét az Extraligában, a női NB II.-es kézilabdacsapat megnyerte a délnyugati csoportot és osztályozó nélkül jutott fel a másodosztályba, míg a focisták a megye bajnoki címet Pécsváradon hódították el, majd az osztályozót 7-2-es arányban megnyerve jutottak az NB III.-ba.

A sikerek pedig itt nem értek véget.

– Asztaliteniszezőink erős évet zártak – részletezte már Ács Pongrác. – A férfi csapat megvédte a címét az Extraligában, a csapat ősszel ismét a Bajnokok Ligájában öregbítheti a Pécsi Tudományegyetem és a város hírnevét. Örömteli, hogy az utánpótlás kiemelten jól szerepel, amelynek ékes példája, hogy a 13-14 éves lányokra építő csapatunk kiemelkedően szerepelt a női NB I.-ben és feljuthat az Extraligába, Hőgye Dániel a magyar ifjúsági válogatott tagjaként nyáron az Európa-bajnokságon szerepel, az Egyetemi Világjátékokon pedig a teljes válogatottat a PEAC, PTE hallgató diákjai adják. Név szerint Bognár Bence, Kovács, Sebestyén, Mihalovity Dominik, Molnár Dávid.

Persze nem csak a pingpong sikerekről volt érdemes beszélni.

– Birkózóink eredményes félévet zártak, a fiatalok szépen szerepeltek az Országos Bajnokságokon, a Soliman testvérek pedig a nyári kontinenstornára készülhetnek. Örömteli, hogy a szakosztály otthonra lelt a Stadion utcai sporttelepen, bízunk benne, hogy a Birkózó Szövetség segíteni tudja majd a sportcsarnok felújítását, annak érdekében, hogy a körülmények javulhassanak – folytatta. – Cheerleadereink új szakosztály, májusban csatlakoztak hozzánk, de már előtte kivették a részüket a PEAC életéből, hiszen számtalan esemény előtt léptek fel és vállaltak részt a sportolók buzdításából. Bízunk benne, hogy az olimpiai sportággá avanzsált új szakosztályunk eredményes szezonok előtt áll fekete-fehér színekben.

A virtuális pályákon is sikeres a Pécs.

– E-sport tekintetében a csapat stabilan szerepel a FIFA bajnokság élvonalában, a szakosztály pedig élen jár a hazai e-sport fejlesztésében, valamint az ehhez kapcsolódó jogi környezet fejlesztésében – mondta, majd visszatért a valós térben zajló sportokra. – Futsalosaink a szezon második felében találták meg igazán hangjukat, a fiatal csapat ekkora állt össze igazán, amely igen kedvező képet fest a következő idényre nézve, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az U18-as csapat továbbra is szépen szerepel, sok játékost adva a felnőtteknek! Sajnos íjászaink az idei évadban is passzívak maradtak, bízunk benne, hogy sikerül a szakosztályt fejlesztenünk.