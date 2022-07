Belevágott a közös munkába a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata, hiszen a nyári szünetet sem lazsálták el a játékosok. A kiadott feladatokkal amennyire lehetett formában tartották magukat.

– Kis felmérésekkel kezdtünk, azokon jól mozogtak a srácok – kezdte kérdésünkre Kilvinger Bálint vezetőedző. – A kiadott programot megcsinálták, az folyamatosan nyomon követtem a pihenő alatt. Ahhoz viszonyítva is jó állapotban vannak. A következő pár napban még lesznek felmérések, amikből megkapjuk az összképet, közben pedig belevágunk a munkába.

Az első edzőmeccset augusztus 27-re tette a szakmai stáb, akkor a Balatonfüred érkezik majd az Eszperantó térre. Összesen hat találkozót játszanak majd a rajt előtt, a dátumok már egyeztetve vannak, csak a pontos kezdés egyeztetik még a felek. A Budai Farkasokkal, a Fejér-B.Á.L. Veszprémmel is találkoznak, a Füreddel egy visszavágó is lesz, valamint külföldi ellenfelek színesítik majd a programot, tudtuk meg a szakvezetőtől.

– Idén kicsit nagyobb mozgás van a csapatok körül. Ez elsülhet jól is a mi szempontunkból, hiszen nálunk nem volt ekkora. A bajnokságban viszont egyértelműen látszik, s ezt a tavalyi év is bizonyította, hogy bárki megverhet bárkit. Ilyen szempontból ez az év még inkább kiéleződhet. Akik stabilabban, kisebb hullámzással tudnak szerepelni, azok fognak majd a középmezőnybe, a liga elejéhez tartozni – tekintett előre. – A mi évünk elég hullámzó volt, de jó helyen zártunk ennek ellenére. Most is arra törekszünk, hogy minél stabilabban játszunk. Az első négy forduló meghatározó lehet, de hosszú a bajnokság.