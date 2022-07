PMFC

Marad: Katona Levente, Tihanyi Olivér, Hegedűs Márk, Kövesdi Péter, Rácz László, Marques-Airosa Patrik, Helesfay Donát, Futó Zsombor, Svedyuk Alex, Grabant Bence, Kónya Dávid, Nikitscher Tamás.

Érkezett: Kovács Péter (Szolnok), Terbe Botond (Vasas), Hadaró Valentin (Kecskemét), Harsányi István (Szentlőrinc), Makrai Gábor (Diósgyőr), Tóth-Gábor Kristóf (Szombathelyi Haladás), Takács Zsombor (BVS-Zugló).

Távozott: Hursán György (Szombathely), Geiger Norbert (Tiszakécske), Sági Milán (KTE), Bíró Bence (Szeged), Adamcsek Máté (Nyíregyháza), Bukrán Erik (DVTK), Króner Martin (Soroksár), Preklet Csaba (III. ker.), Szabó Zalán (PEAC), Dávid Zoltán, Károly Bálint, Vukman Donát.

A feljutó is belekezdett

Az biztos, hogy a HR-Rent Kozármislenynek komoly építkezésre van szüksége, még ha az alapokat már az előző idényben le is rakták. A harmadosztályban stabil erőd, azonban az NB II.-re már nem elég. Így láthatják ezt a vezetők is, hiszen már most több komoly erősítést is bejelentettek. Bartha László és Kulcsár Kornél nem csak nagy rutinjukat hozzák magukkal Baranyába, de remek technikai képességeikkel még most is képesek kiemelkedni a mezőnyből, amit az edzőmeccseken is megmutattak.

Kozármisleny

Marad: Turi Tamás, Berdó Máté, Somogyi Máté, Lékai Soma, Budzsáklia Benett, Kirchner Krisztián, Hampuk Ádám, Tóth Zoltán, Vajda Roland, Beke Péter, Szabó Dominik, Füredi Szabolcs, Horváth Dániel, Gajág Gergő, Ulrich Dániel, Nagy Erik.

Érkezett: Bartha László (Kecskemét), Osei Clinton (MTK), Kulcsár Kornél (Budafok), Vogyicska Balázs (FTC), Guth Ádám (MTK).

Távozott: Kozics Barnabás (III. kerület), Horvát Gábor, Loch Péter, Kiszely Dominik (Szekszárd), Pacéka Norbert (PEAC), Takács Martin, Kónya Kornél, Keresztes Barna, Tóth Péter.