– Mit vár a rajttól, a Békéscsaba elleni mérkőzéstől?

– Az első pár mérkőzés kapcsán mindig nagyon nehéz találgatásokba bonyolódni, mert más csapatoknál is nagy szokott lenni a játékosmozgás. A Békéscsaba is átalakult a nyáron, de ha visszagondolok az előző idényre, mindkét alkalommal szenvedős meccset játszottunk ellene. Így most is hasonló, végletekig kiélezett meccset várok. Remélem, jól fogunk rajtolni! Mindenképpen győzelemmel kellene kezdenünk, mert az nagy lökést adhatna a csapatnak, hogy a folytatás is hasonlóan mehessen.