Négy idényt követően visszatér Halász Ákos a PVSK-Veoliához, hogy ismét sikerfejezeteket írjon a pécsi kosár történetébe. Az első lépés a feljutás kiharcolása lehet.

– Várom, hogy újra Pécsen játszhassak. Nagyon szerettük a várost, amikor ott éltünk. A feleségem odavalósi, én pedig elég közel vagyok Kaposvárhoz, a családomhoz, barátaimhoz – kezdte érdeklődésünkre Halász. – Ha a kosárlabda részét nézem, az a célkitűzés, hogy egyből visszajussunk az NB I. A-ba, szintén vonzó. A visszatérés így minden téren pozitív dolog.

Az elmúlt időszakban több rutinos, az élvonalban is bizonyított játékos érkezését jelentették be. Halász mellett ismét Pécsre jött Horti Bálint is, de a csapatkapitány Bíró Olivér is marad.

– Mindenképp jó esélyeink vannak, de ez csak egy dolog, ez nem ér semmit. A szezon során is bizonyítanunk kell. Úgy kell dolgoznunk, hogy minden úgy menjen, ahogy elterveztük. Lesznek más erős csapatok, például városon belül is. Egyáltalán nem lesz sétagalopp, oda kell tennünk magunkat! A keret viszont képes rá – tekintett előre.

A csapatot Juhász Olivér vezetőedző és Andrija Csirics segédedző viszi majd. Bár a két tréner nem a legtapasztaltabb, a tökéletes személyek lehetnek a feladatra.

– A két edző tökéletesen alkalmas a céljaink eléréséhez. Csiró volt csapattársam, remek játékos, és edzőként is meg fogja állni a helyét, illetve Olivérrel már dolgoztam. Nagyon csípem mindkettőjüket, és amennyire tudom, a többiek is. Nem hiszem, hogy bármi probléma lehetne velük a szezon alatt, sőt, már előre adott a jó kémia – mondta.