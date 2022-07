Januárban csapott le a Szentlőrinc Szabó Máté játékjogára, s nagyon gyorsan megmutatta, érdemes volt vele felvennie a kapcsolatot a szakmai vezetésnek. Dinamikus támadójátékával mind a széleken, mind középen képes volt megbontani a védelmeket, az előkészítésekből és a gólszerzésből is nagymértékben kivette a részét. Szabadrúgásai halálos pontossággal vágódtak a kapu azon részébe, amit kinézett magának. Azonban az ő formája is visszaesett kissé, amikor a csapatnak kevésbé ment. Azonban a csapat ha ki tudja segíteni őt, s elég terhet le tudnak venni a válláról, akkor nagyon sok szép pillanatot okozhat idén is a lőrinci szurkolóknak.

A menetrend 2022. július augusztus szeptember 30., 17.30 Gyirmót–Szentlőrinc 07., 17.30 Szentlőrinc–MTK 14., 19.00 Szeged–Szentlőrinc 17., 17.30 Dorog–Szentlőrinc 21., 17.30 Szentlőrinc–Békéscsaba 28., 19.00 Budafok–Szentlőrinc 04., 16.00 Szentlőrinc–Mosonmagyaróvár 11., 17.00 Kozármisleny–Szentlőrinc október november december 02., 15.00 Szentlőrinc–Diósgyőr 05., 15.00 Csákvár–Szentlőrinc 09., 15.00 Szentlőrinc–Nyíregyháza 16., 17.00 Győr–Szentlőrinc 22., 13.00 Szentlőrinc–Szombathely 30., 13.00 Siófok–Szentlőrinc 06., 13.00 Szentlőrinc–Soroksár 09., 18.00 Tiszakécske–Szentlőrinc 13., 13.00 Szentlőrinc–Ajka 27., 17.00 PMFC–Szentlőrinc 04., 13.00 Szentlőrinc–Kazincbarcika 11., 13.00 Szentlőrinc–Gyirmót 2023 január február március 29., MTK–Szentlőrinc 05., Szentlőrinc–Szeged 12., Szentlőrinc–Dorog 19., Békéscsaba–Szentlőrinc 26., Szentlőrinc–Budafok 05., Mosonmagyaróvár–Szentlőrinc 12., Szentlőrinc–Kozármisleny 19., Diósgyőr–Szentlőrinc április május 02., Szentlőrinc–Csákvár 09., Nyíregyháza–Szentlőrinc 12., Szentlőrinc–Győr 16., Szombathely–Szentlőrinc 23., Szentlőrinc–Siófok 26., Soroksár–Szentlőrinc 30., Szentlőrinc–Tiszakécske 07., Ajka–Szentlőrinc 14., Szentlőrinc–PMFC 21., Kazincbarcika–Szentlőrinc



Érkezett a csapathoz: Kiss-Szemán Péter (Vasas), Csörgő Raul (Nyíregyháza), Daróczi Zoltán (III. kerület), Filipovic Markó (BVSC-Zugló), Csilus Ádám (Nyíregyháza), Németh Erik (Zalaegerszeg), Vidnyánszky Ádám (Győr), Vidnyánszky Mátyás (Győr).