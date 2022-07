Valószínűleg senki nem lepődik meg az előző két idényt követően, hogy a legnagyobb elvárásokat a szurkolók a PMFC-vel szemben támasztanak a három NB II.-es baranyai labdarúgócsapatból. Így teszünk mi is, hiszen a negyedik helyet követően is sikerült, még egy jóval több kihívással teli szezont követően is a középmezőnyben végeznie a Pécsnek. Idén is legalább ezt a lécet meg kell tudnia ugrani a csapatnak, még ha a keretben és a szakmai stábban is voltak komoly változások.